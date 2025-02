Carnaval 2025: quando é feriado e como a data é calculada?

O feriado de Carnaval de 2025 está se aproximando e, embora fevereiro seja lembrado como o mês da folia, neste ano a festa cairá em março. Mas se depender do Vaticano, o feriado passará a cair sempre no mesmo dia do ano.

Em janeiro, o papa Francisco afirmou que a igreja está pronta para alterar seu calendário litúrgico e determinar uma data fixa para a Páscoa.

E, se a Páscoa tiver uma data fixa, o Carnaval também terá.

Qual é a data do Carnaval?

A data do Carnaval é móvel (ou seja, não há um dia fixo como é o caso do Natal ou Ano Novo) e é sempre definida em relação à Páscoa.

A terça-feira do Carnaval ocorre 46 ou 47 dias (se o ano for bissexto) antes do domingo de Páscoa.

Já a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera no hemisfério norte, ou do outono, no caso do hemisfério sul (leia mais abaixo).

Assim, neste ano de 2025, o domingo de Páscoa será no dia 20 de abril. E o Carnaval, 46 dias antes: 4 de março.

Apesar de a data ter servido para emenda de feriado em muitos anos, oficialmente, o Carnaval é considerado apenas um dia, a terça-feira.

Carnaval é feriado?

O Rio de Janeiro é o único Estado onde o Carnaval é de fato um feriado todos os anos, tendo uma lei específica que determina a terça-feira de Carnaval como um dia de folga.

Os municípios também podem ter leis próprias que classificam como feriado o Carnaval na cidade.

É o caso de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Belo Horizonte (somente para o comércio), em Minas Gerais, e cerca de outras 100 cidades, a maioria localizada no interior dos Estados.

Nos demais locais, a data é considerada ponto facultativo, ou seja, funcionários públicos recebem folga, mas no setor privado cabe a cada empresa decidir se o dia deve ser de trabalho ou não.

É o caso da cidade de São Paulo, por exemplo, onde a Prefeitura anunciou que os dias 3 e 4 de março, assim como a quarta-feira de Cinzas (5/3) até às 12h, são pontos facultativos.

Independentemente disso, as empresas que assim desejam podem continuar considerando a terça-feira de Carnaval como um dia de folga. Outros tipos de acordo também podem ser feitos.

A empresa tem a opção, por exemplo, de oferecer a folga na terça-feira, mas exigir que o trabalhador compense as horas não trabalhadas em outros dias.

De onde surgiu o cálculo para a data da Páscoa?

A Páscoa cristã tem relação com Páscoa judaica (o Pesach), cuja data é calculada com base nos ciclos astronômicos.

Segundo a tradição cristã, a festa marca o dia da ressurreição de Cristo, em um domingo. Já para a tradição judaica, a data marca a fuga dos judeus do Egito, liderados por Moisés.

Durante um tempo, cristãos celebravam a festa na mesma data do Pesach. Até que alguns grupos passaram a celebrar a Páscoa no domingo após o Pesach, tornando celebração em datas diferentes para uns e outros.

Convencionou-se então que a Páscoa seria celebrada no domingo após a primeira lua cheia da primavera, guiando-se pela data do equinócio.

Foi a partir do Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C., que ficou estabelecido que todos os cristãos deveriam celebrar a Páscoa em uma data separada do Pesach.

O concílio convocado pelo imperador Constantino foi uma tentativa de unificar as normas e a tradição cristã, que havia sido feita religião oficial do Império Romano em 312 d.C..

Ainda assim, até hoje, as tradições ortodoxas continuaram a celebrar a Páscoa em datas diferentes das tradições ocidentais ou romanas.