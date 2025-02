Chuva em MG: número de desabrigados mais do que dobra em duas semanas

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A quantidade de pessoas desabrigadas em decorrência das chuvas em Minas Gerais mais do que dobrou em menos de duas semanas. De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual divulgado no dia 5 de fevereiro, Minas tinha 442 desabrigados, mas o boletim desta quarta (19) mostra um aumento de 134%, totalizando 1.036.

Já o número de pessoas desalojadas quase dobrou em duas semanas. Minas saiu de 3.712 desalojados para 7.079, um aumento de 91% no período. O número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas no estado cresceu para 165, segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, o que representa 19% do estado. Nos últimos 13 dias, 16 municípios foram incluídos na lista (confira abaixo).

Ao todo, 26 mortes foram registradas em decorrência das chuvas. Dessas, a maioria foi provocada por afogamentos ou deslizamentos de terra. Dez pessoas morreram em Ipatinga, três em Ipanema e outras duas morreram em Raul Soares, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram uma vítima cada.

A quantidade de danos no período chuvoso 2024/2025, que começou em 27 de setembro e acaba em março, já é maior do que o do período anterior. De acordo com a Defesa Civil de Minas, o número de mortes é quatro vezes maior do que o do ano passado. Os totais de desabrigados, desalojados e municípios que decretaram estado de emergência ou de calamidade pública também superaram o último período.

Lista de cidades de MG em estado de emergência: