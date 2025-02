Tempo em BH: quarta (19/2) será de mais calor ou alívio na temperatura?

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte terá um dia de calor intenso e tempo seco nesta quarta-feira (19/2), segundo a Defesa Civil de BH.

Segundo o órgão municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura diurna elevada e baixa umidade à tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 19ºC e a máxima estimada é de 33ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Nessa terça (18), a capital registrou 34,1ºC, a terceira maior temperatura de 2025. A máxima foi registrada por volta de 14h40, na Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova.

De acordo com a Defesa Civil, o maior índice registrado neste ano foi em 21 de janeiro, quando os termômetros atingiram 34,4ºC. A segunda maior temperatura na capital mineira foi em 22 de janeiro, com 34,3ºC.

Minas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma extensa massa de ar quente favorece o tempo estável com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões de Minas Gerais nesta quarta.

As temperaturas seguem altas com máxima na casa dos 38ºC nas regiões Norte e Vale do Jequitinhonha. De acordo com o Inmet, o quadro meteorológico de estabilidade no tempo deve prevalecer nos próximos dias.