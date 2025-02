Corpo parcialmente carbonizado é encontrado em mata na Grande BH

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado parcialmente carbonizado em uma área de mata, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (18/2). É o segundo corpo encontrado na Grande BH em dois dias.

Conforme registros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o corpo estava caído de bruços aos fundos de um vale, em um terreno acidentado no Bairro Recreio dos Bandeirantes. Devido à dificuldade de acesso, foi necessária a ação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG).

Segundo a perícia da Polícia Civil, os membros inferiores do corpo Tinham sinais de carbonização. Além disso, o corpo apresentava um corte profundo na região do pescoço, provavelmente provocado por uma faca.

Durante as diligências, não foram encontrados objetos ou documentos que pudessem auxiliar na identificação do corpo. Os policiais também não localizaram nenhuma testemunha ou familiar que pudesse identificar a vítima ou as circunstâncias do homicídio.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência será investigada pela à 4ª Delegacia de Polícia de Esmeraldas.