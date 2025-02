Patrimônios religiosos de Minas recebem R$ 23 milhões

Rico em patrimônio cultural, com um conjunto arquitetônico barroco reconhecido internacionalmente, Minas tem, à sombra desse cenário de fé e beleza, igrejas interditadas por questão de segurança, capelas em situação precária de conservação e muitos templos sob ameaça ou já em fase de ruína. Para trazer um alívio a esse quadro, a direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) anuncia a liberação de cerca de R$ 23 milhões para projetos de restauração no estado.

Conforme divulgado pela autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, os recursos serão aplicados em São João del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, e em Mariana, na Região Central. Ontem, o presidente do Iphan, Leandro Grass, e o diretor do Departamento de Ações Estratégicas e Intersetoriais (DAEI) do instituto, Daniel Sombra, iniciaram visita a Minas, começando por São João del-Rei, para reuniões com autoridades locais e corpo técnico do Iphan, além de acompanhamento de obras em andamento.

À tarde, em São João del-Rei, na Igreja São Francisco de Assis, foi anunciada a destinação de recursos para o restauro de quatro igrejas, incluindo esse templo, que receberá um investimento de R$ 7,79 milhões. Ele é tido como uma referência turística da cidade. Também serão contempladas as igrejas São Gonçalo Garcia (R$ 4,17 milhões) e Nossa Senhora do Rosário (R$ 4,27 milhões), e a Capela Nosso Senhor do Bonfim (R$ 2,42 milhões).

Em Mariana, primeira vila, cidade e diocese de Minas, a cerimônia será hoje, às 13h, na Capela Nossa Senhora Sant’Ana, que receberá investimento de R$ 4,05 milhões para sua restauração. Fica no Centro Histórico e foi tombada pelo Iphan em 1939.



Quatro templos

Leandro Grass está na cidade acompanhado da superintendente do Iphan em Minas Gerais, Luciana Féres. A programação teve início às 10h30, com uma visita às obras da Catedral Basílica do Pilar, estando presentes o prefeito Aurélio Suenes, o vice-prefeito Rogério Cury e o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Caio Andrade. Antes da visita à Igreja São Francisco de Assis, houve reunião no gabinete do chefe do Executivo, quando foram discutidos detalhes das obras.

“Receber, em São João del-Rei, o presidente do Iphan para um anúncio histórico como a restauração de diversas igrejas de nossa cidade, reafirma a importância do nosso patrimônio cultural e garante a preservação da riqueza arquitetônica para as futuras gerações. Celebro essa conquista que fortalece nossa identidade e impulsiona o turismo e a economia local”, afirma o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Caio Andrade.



Intervenções

A agenda de Grass em Minas inclui ainda visita às obras da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, em Ouro Preto (na Região Central do estado), que já conta com um investimento de R$ 7 milhões. Na mesma cidade, duas novas obras devem começar em breve: a drenagem e o reforço estrutural da encosta da Capela do Padre Faria e a restauração da Capela de São João Batista.

Mais cinco intervenções se encontram em fase de revisão de projeto para futura licitação, envolvendo as capelas de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora de Santana, São Sebastião e a Igreja de São Francisco de Assis. Além disso, pelo PAC Seleções, será executado o projeto de restauro para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Além dessas intervenções, conforme divulgado, o Iphan segue com projetos de restauração em outras cidades mineiras. Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, estão em andamento obras na Intendência, Casa da Cultura, Praça de Esportes e Hotel Roberto, além da previsão de restauração da Igreja do Carmo e requalificação da Praça Dom Joaquim.

No município vizinho do Serro, há três obras em andamento, incluindo a Matriz Nossa Senhora da Conceição, estando previstas três novas intervenções que totalizam aproximadamente R$ 10 milhões. Já em Congonhas, na Região Central, segue a obra do Parque da Romaria, com conclusão prevista para 2025. Estão previstas também as obras de restauração do Casarão do Museu da Imagem e Memória e da Antiga Câmara dos Vereadores.