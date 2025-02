Trem de Maria Fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes volta a circular

A circulação da Maria Fumaça, que liga as cidades históricas de São João del-Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes (MG), será retomada nesta sexta-feira (7/2), após ter sido suspensa no último fim de semana pro causa das chuvas fortes na região. A interrupção ocorreu como medida preventiva, já que o volume elevado da água no Rio Elvas, que passa próximo à ferrovia, era um risco para a operação ferroviária.

Com a retomada, os passeios turísticos voltam a seguir a programação normal. Os horários podem ser consultados nas estações e pelo site da VLI, com passagens custando de R$ 43 (meia-entrada) a R$ 86 (inteira).

Meia-entrada (50%) é válida para:

crianças de 6 a 12 anos mediante apresentação de certidão de nascimento;

estudantes mediante apresentação da documentação de escolaridade e identidade com foto;

pessoas acima de 60 anos apresentando documento de identidade com foto;

pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida e acompanhante, quando houver;

docentes acompanhados a cada grupo de 10 alunos.

Os passageiros que adquiriram bilhetes antecipadamente podem solicitar a remarcação da viagem ou o reembolso do valor pago. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone (11) 2626-9632, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, ou pelo WhatsApp (12) 99645-1386, de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 19h.



A Maria Fumaça é uma das raras locomotivas a vapor ainda em operação no mundo. Originalmente chamada de Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), a ferrovia foi inaugurada em 1881 por Dom Pedro II, ligando o Cerrado à Mata Atlântica e impulsionando o desenvolvimento da região.