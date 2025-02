Estrada de Ferro Vitória a Minas recebe 34 novos vagões de passageiros

Belo Horizonte está em uma das pontas da única ferrovia do Brasil a operar um trem de passageiros de longa distância diariamente: trata-se da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga a capital mineira a Cariacica, no Espírito Santo. A partir desta semana, as composições que percorrem os 664 quilômetros dessa rota começarão a operar com 34 novos vagões de passageiros, que prometem tornar o trajeto, que dura 13 horas e meia, mais confortável.

De acordo com a mineradora Vale, operadora da Estrada de Ferro Vitória a Minas, os novos carros de passageiros começam a circular em fase de testes no trajeto regular, de modo intercalado com a frota atual. De acordo com a empresa, o objetivo é avaliar a performance operacional desses vagões durante o atendimento aos usuários.



João Falcão, diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas, explica que a atualização das composições resultará em maior bem-estar para os usuários. "Os novos carros mantêm os recursos de conforto e segurança. Os testes sem passageiros começaram no último ano e, agora, faremos essas viagens para concluir a entrega do novo trem com escuta à sociedade", diz.



A nova composição inclui classes executiva e econômica, serviço de alimentação, além de acessibilidade com elevador e espaços dedicados a pessoas com mobilidade reduzida. Todos os vagões são climatizados e equipados com tomadas para dispositivos eletrônicos, monitores de vídeo para entretenimento e detectores de fumaça.

A Vale informou ainda que está realizando estudos para ampliar a quantidade de viagens nos meses de alta temporada, a partir de 2026. O formato dessa operação, incluindo horários e pontos de parada, porém, ainda não está definido.

