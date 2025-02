Indígenas plantam e recuperam 150 hectares de mata atlântica em Minas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No nordeste de Minas Gerais, bem na divisa com a Bahia, a recuperação da mata atlântica tem brotado pelas mãos de indígenas, um povo que já foi expulso dessa região séculos atrás, mas que reconquistou parte de seu território e, aos poucos, resgata a floresta e suas tradições.

Há um ano e meio, 30 homens indígenas carregados de bolsas com sementes, mudas e kits agrícolas passaram a semear o solo da Terra Indígena Maxakali e outras terras demarcadas da região, em suas diversas aldeias. Neste curto espaço de tempo, recuperaram 150 hectares de mata atlântica com vegetação nativa. Outros 60 hectares deram vida a quintais agroecológicos, com frutas e verduras.

De grão em grão, o povo tikmu'un-maxakali ajuda a manter de pé o que resta da mata atlântica, bioma que abrange cerca de 15% do território nacional, em 17 estados, e que é o lar de 72% dos brasileiros. Dessa região dependem diversos serviços essenciais, como abastecimento de água, regulação do clima, agricultura, pesca, energia elétrica e turismo, mas hoje, como mostram os dados da Fundação SOS Mata Atlântica e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), só restam apenas 24% da mata que existia originalmente e apenas 12,4% são florestas maduras e bem preservadas.

Por trás do exemplo indígena está o Projeto Hãmhi - Terra Viva, idealizado por um grupo de pesquisadores indígenas e não indígenas, em parceria com o Instituto Opaoká e apoiado pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, do Ministério Público de Minas Gerais.

A iniciativa se dá em aldeias localizadas nos municípios mineiros de Santa Helena de Minas, Bertópolis, Ladainha e Teófilo Otoni, uma das regiões que mais aqueceram no Brasil nos últimos anos, conforme análise do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Por meio de termos de compromisso assinados entre o Ministério Público mineiro e empresas que precisam fazer acertos ambientais, recursos são repassados para financiar o programa. Os indígenas, que atuam como agentes agroflorestais, recebem uma bolsa mensal de R$ 600 para fazer o replantio da floresta. Além da formação dos agentes indígenas, o projeto inclui a construção dos chamados viveiros-escola. Nesses espaços educativos, que são descritos pelas mulheres tikmu'un como o "útero da floresta", são produzidas as mudas destinadas ao reflorestamento e aos quintais agroflorestais.

São 16 viveiristas -13 mulheres e 3 homens-, que recebem bolsa mensal de R$ 700, com apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). As mulheres indígenas, como viveiristas, lideram as atividades, normalmente acompanhadas por suas crianças.

"Os territórios maxakali foram invadidos ao longo da história. A mata atlântica foi devastada, principalmente, pela pecuária extensiva. Os territórios tradicionais foram tomados pelo capim. As consequências na vida dos tikmu'un foram muitas, porque passaram a não ter mais acesso a água boa, alimento, bicho, sombra, matéria-prima para fazer casa, fogo, artesanato. Muitos problemas sociais surgiram", diz Luana Lazzeri Arantes, coordenadora executiva do Projeto Hãmhi.

"Essa iniciativa foi construída para trazer a mata, os bichos e a cidadania de volta. Para fortalecer a cultura tikmu'un, reflorestar o território, produzir alimentos agroecológicos." O projeto iniciado em junho de 2023 tem validade de dois anos. Nos próximos meses, os organizadores querem apresentar uma nova proposta, para tentar renovar a iniciativa.

"Nesses dois anos, muitos frutos já estão sendo colhidos, mas a natureza tem seu próprio tempo. Para que haja uma transformação efetiva no território e na vida, é preciso seguir semeando e cuidando", diz Arantes. "Vamos ampliar o diálogo com gestores públicos para que as políticas públicas cheguem nas aldeias. Queremos consolidar as áreas já plantadas e abrir novas. Queremos investir ainda mais na formação dos agentes agroflorestais e viveiristas e construir uma escola do clima Hãmhi dentro das aldeias."

A coordenadora geral do Projeto Hãmhi, Rosângela de Tugny, conta que o programa mineiro se inspira em uma ideia iniciada há mais de 30 anos, a 3.860 km dali, em plena floresta amazônica. Em 1994, nascia o Centro de Formação dos Povos da Floresta, na cidade de Rio Branco (AC), uma instituição pioneira, dedicada à formação de professores e agentes agroflorestais indígenas.

"Os resultados falam por si. O povo tikmu'un sofre com uma série de dificuldades, mas este projeto tem ajudado a resgatar a floresta e suas culturas. Nossa expectativa é renovar o programa, que pode ter um efeito multiplicador enorme não só nesta região, mas em todo o país", diz Tugny. Com o retorno da floresta, aos poucos voltam, também, os animais mais presentes no cotidiano da comunidade indígena -paca, catitu, bicho-preguiça, macacos, as variedades de pássaros e abelhas nativas.

O antropólogo Roberto Romero, coordenador de articulação intercomunitária e de comunicação do Projeto Hãmhi, conta que a iniciativa tem ajudado a afastar problemas comuns de desnutrição que afetam os falantes da língua maxakali e sua população total de 2.585 pessoas. "Voltamos a ver a produção de frutas, da abóbora, do milho, de itens essenciais. Aos poucos, o problema da desnutrição tem sido enfrentado pelos indígenas. Paralelamente, estamos tentando garantir a eles a criação de uma categoria profissional, para que a formação de agente agroflorestal e viveirista seja reconhecida oficialmente, com diplomação."

Há mais de dois séculos, a colonização na divisa de Minas Gerais e Bahia destruiu as matas nativas e expulsou os tikmu'un-maxakali de suas terras. Durante a ditadura militar, os indígenas foram forçados a trabalhar em condições de trabalho semiescravo, principalmente na agricultura extensiva, na abertura de estradas e na extração de recursos naturais.

Em 2025, dão exemplo de resgate de suas culturas e da floresta. "O Projeto Hãmhi contribui não apenas para promover a soberania alimentar e reflorestar os territórios maxakali", diz Luana Lazzeri Arantes. "Ele cria alternativas de desenvolvimento sustentável para toda a sociedade."