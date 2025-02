‘Ele exagerou um pouco’, diz Otto Alencar sobre crítica de Kassab a Haddad

O senador baiano Otto Alencar afirmou em entrevista no estúdio do PlatôBR, no Senado, que a crítica de Gilberto Kassab a Fernando Haddad não é nenhum sinal de desembarque do PSD do governo. Conhecido pela proximidade com Lula, o senador baiano já avisou que, se o petista for candidato, “na Bahia, o PSD vai apoiar integralmente”.