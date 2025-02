Humberto Costa: PT demorou ‘mais’ para ver novas demandas da sociedade

O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PT-PE), admitiu neste sábado, 1, que o seu partido demorou “um pouco mais” do que as outras legendas para entender as novas demandas da sociedade. Em entrevista ao PlatôBR, o parlamentar avaliou que as políticas sociais que tiveram grande impacto eleitoral nos primeiros governos do presidente Lula já não atendem mais os anseios da população.