Destino de MG é o mais procurado entre os amantes de trilhas no Google Maps

Nesta quinta-feira (6/2), o Google divulgou os 10 destinos que geraram mais engajamento no Brasil, ao longo dos últimos anos, entre os amantes de trilhas na plataforma Maps. No topo do ranking, aparece uma localidade situada em Minas Gerais: a Pedra Redonda, em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sul do estado.

A divulgação dos pontos de maior interesse por parte dos usuários faz parte das comemorações de 20 anos do Google Maps. Além da Pedra Redonda, outra localidade mineira também aparece no ranking, em oitavo lugar: a Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Confira os 10 destinos de maior engajamento da plataforma:

Pedra Redonda, Monte Verde (MG) Trilha do Morro da Urca, Rio de Janeiro (RJ) Pórtico de Entrada do Morro do Macaco, Florianópolis (SC) Trilha da Guarda do Embaú, Palhoça (SC) Pico do Urubu, Mogi das Cruzes (SP) Morro Santo Antônio, Caraguatatuba (SP) Trilha Praia do Forno, Arraial do Cabo (RJ) Serra de Santa Helena, Sete Lagoas (MG) Trilha Lagoinha do Leste, Florianópolis (SC) Morro da Coroa / Mirante, Florianópolis (SC)

Apesar de ocupar a posição de topo e também o oitavo lugar, Minas Gerais não foi o estado com a maior quantidade de pontos de engajamento no Google Maps. Nesse critério, o destaque foi Santa Catarina, que teve quatro localidades no ranking, sendo três delas na capital, Florianópolis. Rio de Janeiro e São Paulo ficaram com dois destinos cada.

Capela de Santa Helena dá nome a serra localizada em Sete Lagoas, na Grande BH Newton França/Arquivo

Duas décadas de Google Maps

Quando surgiu, em 2005, o propósito do Google Maps era simplesmente ajudar os usuários a se deslocarem do ponto A ao ponto B. Ao longo de 20 anos, a ferramenta foi ganhando uma série de novos recursos, entre os quais o Street View, que permite explorar locais remotos virtualmente, e o Google Transit, que traz informações sobre tráfego em tempo real e orientações relativas ao transporte público.

De acordo com o Google, o Maps já auxiliou mais de 2 bilhões de deslocamentos. Entre as funcionalidades incorporadas mais recentemente, está a disponibilização de informações meteorológicas.

