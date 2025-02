BH: motociclista avança sinal, bate em poste e morre no Barreiro

Um motociclista, de 26 anos, morreu depois de avançar um sinal de trânsito, bater em um carro e colidir contra um poste, na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, conhecida como Via do Minério, na Regional Barreiro, em Belo Horizonte. O caso aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (18/2).

A Avenida foi palco de dois acidentes graves com motoqueiros durante a tarde. Mais cedo, também na terça, um motociclista colidiu com a traseira de um carro e precisou ser encaminhado ao Hospital João XXIII com ferimentos graves.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista de um veículo de passeio relatou aos policiais militares que dirigia na Avenida Quatro, no acesso à Via do Minério, sentido Anel Rodoviário, quando o motoqueiro avançou o sinal de trânsito da Via, no cruzamento com a Avenida Quatro, por volta das 18h40.

Segundo ela, a moto, de modelo Twister, atingiu o retrovisor direito e a dianteira do carro e seguiu em direção a um poste de iluminação, onde bateu e caiu em um canteiro. Ela e um outro motorista que trafegava na via acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e prestaram primeiros socorros até a chegada das viaturas.

A segunda testemunha relatou aos policiais que estava parada no semáforo quando viu a moto avançar o sinal, atingir o carro e bater contra o poste, no acesso à Avenida Waldyr Soeiro Emrich.

Conforme registros policiais, a dupla realizou massagens cardíacas na tentativa de reanimar o motoqueiro. A equipe médica do Samu também tentou reanimá-lo, mas constatou a morte no local.

A guarnição de trânsito realizou um teste de bafômetro na motorista do carro, mas não apontou nenhuma alteração.

Uma aliança, o capacete e o celular da vítima foram recolhidos pela perícia da Polícia Civil e entregues a uma familiar. Já o veículo estava regularizado e foi entregue aos cuidados de uma segunda pessoa familiar do motociclista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi finalizada e encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia do Barreiro.