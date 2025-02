Motociclista bate em carro no Barreiro e é preso no Hospital João XXIII

Um motociclista, de 19 anos, foi preso depois de se envolver em um acidente com um carro e ser encaminhado ao Hospital João XXIII. Os policiais descobriram que a moto que ele pilotava era roubada. O caso aconteceu na Avenida Waldyr Soeiro Emrich, conhecida como Via do Minério, na altura do Bairro Santa Helena, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no final da tarde dessa terça-feira (18/2).

De acordo com a PM, o condutor do carro relatou aos policiais que trafegava em trânsito lento quando viu a moto se aproximar pelo retrovisor enquanto cortava a passagem por outros veículos em alta velocidade.

Segundo ele, o motociclista tentou ultrapassá-lo pela direita, mas foi surpreendido por um ônibus que estava na pista da direita. Neste momento, fez uma manobra para voltar à traseira do carro, mas bateu e caiu no chão.

Ainda de acordo com o motorista do carro, o motociclista bateu a cabeça e ficou imóvel em cima da moto, em posição fetal, até a chegada de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A médica do Samu avaliou que o motociclista tinha ferimentos graves e determinou que ele fosse levado para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da cidade.

Durante as diligências, os militares consultaram a moto no sistema policial e constataram que a placa não condizia com o chassi, que tinha registro de roubo. O homem recebeu voz de prisão e segue em custódia no hospital.

A moto foi apreendida e a ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia de Polícia do Barreiro.