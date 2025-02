Homem é eletrocutado em posto de gasolina no Sul de Minas

Um trabalhador morreu por eletrocussão nessa terça-feira (18/2) enquanto realizava a instalação de uma placa de identificação em um posto de combustíveis na Avenida Dezessete de Dezembro, no Centro de Candeias, no Sul de Minas. O acidente ocorreu quando uma parte da estrutura metálica da placa entrou em contato com a rede elétrica de alta tensão, causando uma descarga.

O Corpo de Bombeiros de Campo Belo foi acionado para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que havia duas vítimas. Um dos trabalhadores não resistiu à descarga elétrica e morreu ainda na plataforma elevatória, enquanto o outro permaneceu consciente e sem ferimentos.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima sofreu a eletrocussão imediata quando o material metálico tocou os fios de alta tensão. O segundo funcionário, por sorte, não foi atingido pela corrente elétrica e foi orientado pelos bombeiros a permanecer imóvel para evitar uma possível diferença de potencial elétrico, o que poderia resultar em outro choque.

A Cemig foi acionada para desenergizar a rede elétrica e permitir o resgate seguro do trabalhador sobrevivente. Após o desligamento da rede e o aterramento da fiação, os bombeiros retiraram o material metálico que estava encostado nos cabos e desceram a plataforma pelo sistema manual de emergência.

O trabalhador sobrevivente ficou aos cuidados da equipe médica da Unidade de Suporte Avançado (USA). A Polícia Militar também esteve presente, controlando a área e prestando apoio à operação.

A causa exata do acidente será investigada. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

