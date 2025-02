Jacaré é encontrado em piscina no Norte de Minas; veja vídeo

Um jacaré de aproximadamente 1,5 metro foi encontrado dentro da piscina do Clube Mineiro dos Pescadores, no bairro Quebra, em São Francisco, no Norte de Minas, na última terça-feira (18/2). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a captura do animal, que estava na área de lazer do clube, às margens do Rio São Francisco.

Segundo os bombeiros, o jacaré entrou na piscina e não conseguiu sair, oferecendo risco tanto para ele quanto para os frequentadores do clube. Os militares utilizaram equipamentos de proteção e técnicas especializadas para realizar a captura com segurança.

Após avaliação, foi constatado que o animal estava em boas condições de saúde. Ele foi então transportado para uma área rural do município, onde foi solto em um local apropriado, próximo a outros jacarés, garantindo seu retorno ao habitat natural.

