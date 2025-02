Assalto é transmitido ao vivo por podcast no interior de Minas

Um assalto transmitido ao vivo e não se trata de uma encenação. O fato aconteceu no bairro Padre Eustáquio, em Janaúba, no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (17/2). Uma equipe gravava uma entrevista em um podcast – o “Blog show”, transmitido ao vivo pela internet, quando foi vítima de um assalto à mão armada por dois elementos.



No estúdio de gravação encontravam-se três pessoas. De repente, como mostravam as imagens, elas foram surpreendidas pela chegada dos criminosos armados, que ordenam que todos deitem no chão. Conforme a Polícia Militar, a ação dos bandidos durou cerca de cinco minutos e uma das pessoas que estava no local foi agredida com coronhadas.

Os assaltantes levaram celulares, carteiras e uma aliança das vítimas. Na sequência, fugiram em duas motocicletas, uma delas roubada de uma dos participantes do podcast. A PM faz rastreamento na região, mas nenhum suspeito foi preso até o início da tarde desta terça-feira (18).

Assalto ao vivo

Na filmagem do assalto é possível perceber que o principal entrevistado, um influencer, dizia: “Todos nós temos brilho. Só de Deus ter colocado nós na terra, eu tenho que agradecer a Deus. Se eu fiz várias coisas na vida, se estou aqui...”. Nesse momento, ele é interrompido pela chegada dos criminosos armados, que ordenam que todos deitem no chão.

Na gravação, é possível ouvir a determinação de um dos assaltantes, ameaçando as vítimas: “deitam, deitam. Se tiver alguém aqui com a mão na cintura, vai morrer, Deita! Vai pra lá!”.

Outro criminoso pergunta: “está gravando alguma p....? tá gravando? Alguém sabe desgravar”. Na filmagem também é possível ouvir um dos homens solicitando a entrega das carteiras das vítimas, mediante a ameaça: “se alguém reagir, vai tomar bala.... se alguém reagir, vou “sentar” bala na cabeça. Quero ver se vocês têm peito de aço”.

