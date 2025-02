Construção histórica de Belo Vale é restaurada e entregue à comunidade

Valorização do patrimônio cultural em Belo Vale, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Moradores do distrito de Vargem de Santana recebem, na tarde desta quarta-feira (19/2), a construção conhecida por “Casinha Velha”, que data no final do século 19. Ela passou por 12 meses de obras de restauro por estar “em processo de arruinamento”, de acordo com a equipe do Joaquim Artes e Ofícios, entidade responsável pela intervenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) destaca que " a relevância da entrega do bem cultural se encontra, essencialmente, no fato de se tratar do que chamam de 'comunhão entre patrimônio material e imaterial'”.

Leia Mais MG: carreta tomba, atinge carros e deixa sete feridos; veja vídeo Jovem com fones de ouvido é atropelado por caminhão de lixo em Minas Adolescente é detido por suspeita de tentativa de latrocínio em Minas

Tombada pela Prefeitura de Belo Vale como patrimônio cultural municipal, o imóvel será destinado ao uso pelos grupos de congado de Vargem de Santana, manifestação cultural também considerada patrimônio cultural imaterial. Assim, a ação preserva o patrimônio material protegido pelo município e fomenta o patrimônio imaterial registrado pelo estado.