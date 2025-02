Vídeo: cliente é flagrado furtando barras de chocolate e queijos em loja

Um homem foi preso ao ser flagrado furtando 25 barras de chocolate e dois pedaços de queijos em um supermercado de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O flgrante foi feito por câmeras de segurança do estabelecimento nessa segunda-feira (17/2).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o material apreendido totalizou R$ 229,64.

Ainda conforme o registro da PM, as imagens mostraram o suspeito, alternando em colocar materiais no carrinho e abastecer os bolsos e cintura com os objetos do furto.

O suspeito foi preso pelos militares após o setor de contenção de perdas do supermercado abordar ele na porta de saída do local. O cliente não apresentou resistência e foi conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC), sem o uso de algemas, juntamente como material apreendido.

Um representante do supermercado retirou os itens furtados, posteriormente.