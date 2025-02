MG: carreta tomba, atinge carros e deixa sete feridos; veja vídeo

Um grave acidente na rodovia MG-431, em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, deixou sete pessoas feridas, sendo duas em estado grave. O acidente ocorreu, nesta quarta-feira (19/2), quando uma carreta bitrem carregada com soja tombou na pista e colidiu com dois veículos de passeio.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pará de Minas foi acionado e enviou quatro viaturas e oito militares para o atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou socorro com duas unidades de suporte básico e avançado.

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Entre os feridos estavam quatro ocupantes de um Fiat Palio, com 18, 19, 23 e 27 anos. Um deles sofreu traumatismo cranioencefálico grave.

O motorista de uma Fiat Strada, de 41 anos, também ficou estado grave, com traumatismo cranioencefálico. Já os ocupantes da carreta, de 53 e 56 anos, sofreram ferimentos leves.

Os bombeiros avaliaram a cena para eliminar riscos de incêndio. A Polícia Militar registrou a ocorrência e a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe. Ainda não se sabe o que causou o tombamento da carreta.

O tráfego na rodovia foi afetado devido ao bloqueio parcial da pista, mas já está liberado.

