Há perigo? Saiba mais sobre latas amassadas, estufadas e enferrujadas

Com a evolução da tecnologia na produção de embalagens, os enlatados têm se tornado opções ainda mais seguras, tornando armazenamento de mercadorias prejudicial apenas em raros casos.

Para entender melhor sobre os benefícios e riscos do material, o Estado de Minas entrevistou a presidente da Abeaço (Associação Brasileira de Embalagens de Aço), Thais Fagury.

A associação sem fins lucrativos representa a cadeia de fabricantes de aço no Brasil (latas e equipamentos). Ela surgiu em 2003 como uma forma de trazer mais visibilidade desse material ao mercado.

Uma pesquisa recente divulgada pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, indica que alimentos enlatados conservam o sabor e todas as características nutricionais por bastante tempo, mais do que aqueles processados artesanalmente. Isso acontece porque o aço é uma barreira contra a luz, que destrói ou compromete a pureza de diversos nutrientes dos alimentos.

"A lata de aço é uma embalagem antiga, mas não antiquada. Ela é uma barreira contra os micro-organismos, oxigênio e luz, então dispensa o uso de conservantes químicos”, explica a presidente da associação. “Além disso, por preservar melhor o conteúdo, os itens conservados nela possuem uma validade maior”.

A embalagem de aço é 100% reciclável e degradável. “Ele pode retornar à reciclagem infinitas vezes sem a perda das características originais e, se descartado na natureza, o material leva em média cinco anos para se decompor totalmente”, esclarece.

Segundo a Abeaço, 47% das latas consumidas no país são recicladas, o que representam cerca de 200 mil toneladas de aço, que retornam ao processo de fabricação.

Além de ecológica é, tecnicamente, uma das melhores formas de se armazenar produtos, uma vez que poupa desperdícios e protege adequadamente a integridade de seu conteúdo no transporte e comercialização.

Mitos e verdades sobre as latas

Latas amassadas

Antigamente, as latas de alimentos mais ácidos eram revestidas com uma película rígida de verniz que não permitia o contato do produto com o aço. Quando a lata, por algum motivo, era amassada, a película se rompia, misturando os conteúdos e ocasionando uma mudança no sabor da comida. No entanto, desde 1970, a película antiga foi substituída por uma proteção elástica, que evita o contato entre os produtos dentro da embalagem. Nesse sentido, apesar de existir um mito de que lata amassada é sinônimo de produto estragado, isso está longe de ser verdade.

Latas estufadas

O estufamento de uma lata pode indicar que houve falha no processamento do produto, fazendo com que alguma reação indesejada ocorresse no alimento, o que significa a ocorrência de alguma contaminação ou erro na fabricação do alimento, seja uma reação química ou microbiológica. “É importante para o consumidor saber diferenciar a lata amassada, que não representa risco algum para a saúde, da lata estufada, que pode conter algum tipo de microrganismo. A contaminação não é causada pela lata, mas por uma característica do próprio alimento ou processamento”, explica Thais.

Latas enferrujadas

O enferrujamento da lata é um processo de degradação natural do material e não oferece risco para o consumo, exceto nos casos em que haja perfuração na embalagem, ou seja, contato do produto/alimento com o meio externo. No caso do enferrujamento, o importante é seguir o prazo de validade da lata e não fatores superficiais.

