Adolescente é detido por suspeita de tentativa de latrocínio em Minas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (19/2) suspeito de tentativa de latrocínio contra um casal no fim de semana, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele já havia se apresentado à Polícia Civil (PCMG) na terça-feira e não chegou a ser detido ao prestar depoimento por estar fora do flagrante. Outro jovem, de 16 anos, também está detido. Os dois são primos.

Com as investigações em curso, mesmo após deixar a delegacia, a Polícia Civil conseguiu um mandado contra o jovem que havia confessado sua participação no crime. Ele foi apreendido na manhã de hoje.

O suspeito também será investigado por outro roubo que aconteceu no mesmo local, na Zona Sul de Uberlândia, mas na semana anterior. O crime foi citado pelo adolescente como tendo sido cometido por ele.

No dia do latrocínio tentado, os adolescentes de 16 e 17 anos teriam não só roubado o carro de um casal, que saia de uma restaurante, como forçaram a jovem a entrar no veículo. Isso fez com que o namorado dela reagisse e fosse para cima da dupla. A vítima foi esfaqueada diversas vezes na cabeça e no tórax. Ele segue internado em estado grave e corre risco de morrer.

O jovem de 16 anos, que é menor aprendiz, foi detido quando saía do trabalho na segunda-feira (17/2). Ele teria atacado a vítima. Já o mais velho usava uma arma de fogo falsa.

A Polícia Civil (PCMG) acredita que o pai do adolescente apreendido nesta quarta é investigado como receptador de veículos roubados pelo filho.

“Nesse primeiro momento não encontramos uma organização criminosa relacionada a esse fato, o que encontramos foi a participação desses dois menores”, disse o delegado Carlos Fernandes em entrevista coletiva. Mas as investigações ainda não estão fechadas.