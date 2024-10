Uma mulher trans, de 30 anos, foi presa suspeita de latrocínio - roubo seguido de morte - de um homem que teria contratado seus serviços em agosto deste ano, no Bairro Jardim Atlântico, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A detenção ocorreu nessa segunda-feira (14/10). A vítima é um homem de 52 anos, encontrado morto entre a porta da própria caminhonete e uma árvore.

Inicialmente, a Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de trânsito. Contudo, durante os trabalhos periciais, uma testemunha relatou que, por volta das 16h no dia do crime, viu o veículo estacionado na contramão e percebeu quatro pessoas desembarcando.





Conforme o delegado responsável pelas investigações, Warlyson de Oliveira Henriques, a testemunha relatou que os envolvidos pareciam estar em uma discussão. "Ela descreveu um homem mais velho saindo do lado do motorista, que seria a vítima, e outras três mulheres, que posteriormente identificamos como mulheres transexuais envolvidas no incidente."

À medida que as investigações avançavam, a corporação descobriu que a vítima havia parado o veículo para contratar os serviços de duas profissionais do sexo. Enquanto as mulheres estavam no carro, uma terceira tentou entrar, o que levou a vítima a suspeitar de uma possível armadilha.





Ao perceber a situação, ele tentou sair rapidamente do veículo, mas acabou sendo prensado entre a caminhonete e uma árvore. Imagens de segurança analisadas pela Polícia Civil mostram que as suspeitas inicialmente tentaram socorrer a vítima, que estava em estado grave. No entanto, momentos depois, elas furtaram o celular do homem e deixaram o local. Durante as investigações, a PCMG descobriu que as envolvidas já haviam sido acusadas de crimes patrimoniais com métodos semelhantes.

O celular da vítima foi encontrado com a suspeita detida na segunda-feira. Ao ser questionada, a mulher negou qualquer participação no crime. Ela foi indiciada por roubo seguido de morte. A investigação continua em busca das demais envolvidas, que estão foragidas.