MG: caminhão com aparelhos de academia é roubado e abandonado em estrada

Um caminhão, com carga de equipamentos de academia, foi roubado e abandonado em uma estrada do município de João Monlevade, no Vale do Aço, na manhã deste sábado (22/2).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu uma denúncia de roubo de caminhão na BR-381 e encaminhou a ocorrência à 17ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que iniciou as buscas.

Durante o rastreio, os militares receberam a informação de que um caminhão estava abandonado na estrada que dá acesso à Fazenda Doutor Amaral, no Bairro Tanquinho. A equipe se deslocou ao endereço contido na denúncia e encontrou o veículo descrito na ocorrência de roubo, com todos os aparelhos no baú.

A carga estava intacta, porém, em contato com o proprietário do veículo, os militares constataram que a bateria do caminhão, um carregador veicular para telefone, dois telefones celulares e uma caixa de ferramentas com chaves e parafusos foram roubados.

Ainda durante as investigações, os policiais militares identificaram os dois autores, de idades de 20 e 28 anos, além de um suspeito de envolvimento, de 18. Até o momento, nenhum deles foi encontrado e a PM segue nas buscas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia