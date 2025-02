Feto é encontrado dentro de sacola no lixo na Região Norte de BH

Um feto foi encontrado dentro de uma sacola descartada no lixo na manhã deste sábado (22/2), no Bairro Tupi B, na Região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado na rua Roberto Simonsen, nas proximidades da Maternidade Sofia Feldman.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e esteve no local para os procedimentos de praxe. Até o momento, não há informações sobre quem teria descartado o feto ou as circunstâncias do caso.

A PCMG informou que a ocorrência segue em andamento e que mais detalhes serão divulgados assim que a investigação avançar.