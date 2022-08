Médicos do Sofia Feldman são punidos pelo Conselho Regional de Medicina

Hospital Sofia Feldman, maternidade referência no país na assistência ao parto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Três médicos do Hospital Sofia Feldman estão sendo punidos pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) por apoiarem a realização da consulta de enfermagem obstétrica, com a utilização da ultrassonografia, segundo denúncia de ativistas ligados ao Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento. O diretor-técnico teve o registro profissional suspenso por 30 dias e dois ginecologistas-obstetras receberam censura pública pelo CRM-MG.









O CRM disse, em nota, que os processos correm sob sigilo, e que por isso não seriam informados os motivos de os médicos estarem sendo punidos.





Perseguição





Para ativistas, a ação do CRM é uma tentativa de perseguir os profissionais de saúde alinhados à prática do parto humanizado, e, por isso, teriam como alvo o Hospital Sofia Feldman, maternidade que é referência no país na assistência ao parto.





O texto divulgado pelo movimento diz que a punição aos médicos é um “ataque direto aos direitos das mulheres, pessoas gestantes e bebês, com a tentativa de silenciamento e desmonte de uma instituição vanguarda nacional deste Movimento, referência internacional na assistência obstétrica, que trabalha há 40 anos abrindo caminhos”.

Saúde das gestantes

Para a enfermeira obstétrica Joyce Maira, a atuação desses profissionais com a consulta ultrassonográfica para gestantes pode melhorar na detecção de patologias, e garantir o acesso e a tomada de conduta em tempo oportuno.





Segundo ela, é necessário “reduzir intervenções desnecessárias”, e “respeitar o protagonismo das mulheres e das famílias no momento do parto”.





A categoria defende que o uso da ultrassonografia por enfermeiros é respaldado pela legislação, e não configura como exercício ilegal da profissão.





“Os enfermeiros, junto com o conselho federal de enfermagem e os conselhos regionais de enfermagem tem lutado, inclusive, judicialmente para que a atuação do enfermeiro não seja impedida. Outras categorias precisam explicar qual tem sido a polêmica da utilização da ultrassonografia por enfermeiros, já que ela está disponível a todos e pode ser utilizada por diversos profissionais”, finaliza Joyce.





A reportagem solicitou posicionamento ao Hospital Sofia Feldman e ao Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) e aguarda nota.