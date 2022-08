Advogados oferecem orientação jurídica gratuita na Praça Sete

Atendimento será por ordem de chegada (foto: OAB MG/Divulgação)

Nesta quinta-feira (11/08), quem passar pela Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, até as 14h, poderá esclarecer dúvidas gratuitamente com advogados de diversas áreas. A iniciativa é da Ordem dos Advogados em Minas Gerais (OAB-MG).Entre os defensores estão especialistas em direito do consumidor, família (inventário, alimentos, pensão e guarda), trabalho, previdenciário, cível (contrato de aluguel), violência contra mulher, entre outros ramos.O atendimento será por ordem de chegada, com início às 8h. Os estandes serão montados no quarteirão fechado da Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Tamoios. Cerca de 50 profissionais estarão presentes para atender o público.



O “OAB Minas na Praça” está na quarta edição e em cada um dos eventos anteriores, segundo a entidade, cerca de 500 pessoas foram atendidas. A iniciativa faz parte da programação do Mês da Advocacia.