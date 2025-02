MG: polícia prende trio que praticava golpes em nome da Caixa Econômica

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por envolvimento em golpes de apropriação de cartão e criação de falsa central de atendimento da Caixa Econômica Federal. O caso aconteceu neste sábado (22/2) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais.

Conforme investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG), o grupo instalava dispositivos em caixas eletrônicos de agências, o que fazia com que os clientes não conseguissem retirar seus cartões. Com isso, eles ligavam para uma central de atendimento falsa, controlada pela quadrilha, cujo número fora etiquetado nos equipamentos.

Após o contato, os criminosos obtinham dados pessoais dos clientes, incluindo as senhas de acesso à conta bancária. De acordo com a polícia, de posse dos cartões e senhas, o trio e saqueava as contas.

Segundo a FICCO, o trio atuou em pelo menos cinco cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga e Governador Valadares.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) iniciou buscas pelos suspeitos em uma operação conjunta com a Polícia Federal (PF) e os encontrou em um hotel no centro de Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, com o trio foram encontradas máquinas de cartões de crédito, equipamentos para a montagem dos dispositivos fraudulentos, cartões em nome de terceiros e dinheiro em espécie.

Os dois homens e a mulher foram presos em flagrante pelos crimes de associação criminosa, fraude eletrônica e dano qualificado. Conforme a FICCO, as penas podem ultrapassar quatorze anos de prisão.