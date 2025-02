MG: mulher teria provocado marido a atirar em motorista de van

Uma van escolar foi alvo de disparos na porta da Escola Municipal Sebastiana Silveira Pinto, no Bairro São Jorge, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (20/2). O motorista do veículo foi ameaçado por um suspeito, que fugiu em seguida.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da van e a mãe de um aluno teriam discutido dias antes. Na tarde dessa quinta, a mulher viu a chegada do motorista e falou com o marido: "Não vai fazer nada? Ele foi o cara que me chutou. Você é homem, vai lá e faça alguma coisa".

O homem, então, foi em direção ao motorista, que estava levando uma criança com transtorno do espectro autista para a escola. Por trás, o suspeito atirou e atingiu a van.

Uma testemunha contou que, a princípio, confundiu o som dos tiros com bombinhas. "Depois vi as mulheres da escola correndo. Falaram que era tiro. Todo mundo saiu correndo, e ficou o alvoroço", relatou, sem querer se identificar.

Discussão

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o motorista da van teria se desentendido, dias antes, com uma mãe de aluno e outro homem devido a um carrinho de bebê deixado na porta da escola.

A Secretaria Municipal de Educação informou que os funcionários da escola acionaram o "botão do pânico" do aplicativo "Escola Protegida", e a Polícia Militar chegou rapidamente ao local.

As aulas não foram interrompidas, e nenhum estudante ou servidor ficou ferido. O suspeito não foi encontrado. A mulher, que teria estimulado o crime, foi presa em flagrante.