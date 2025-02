Passeio de Maria Fumaça volta a programação normal

Após período de interdição, viagens de Maria Fumaça entre as cidades de São João del-Rei a Tiradentes (e vice-versa) voltam à programação normal. O trem é administrado pela VLI – controladora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Serão 12 viagens que vão acontecer entre a sexta-feira (28/2) e domingo (2/3), partindo de Campo das Vertentes. Os passageiros vão conhecer o Museu Ferroviário, a Rotunda e as Estações de Memórias da VLI nas duas cidades.





O trajeto tem um percurso de 12 quilômetros de extensão. Durante o passeio, os passageiros contemplam belas paisagens e arquiteturas preservadas desde o século 19. Para entrar “à bordo”, os ingressos podem ser garantidos no link . A inteira está a R$ 86 inteira, a meia entrada sai a R$ 43.





Dom Pedro II, em 1881, foi quem fez a primeira agenda, com a programação que pode ser vista no site.





Exposições do Programa Estação de Memórias da VLI, inauguradas em São João del-Rei, são algumas das atrações inclusas. A ideia é recontar o passado para as gerações mais novas e apresentá-los à história por trás das exposições.





Em São João del-Rei, as visitas poderão ser feitas de quarta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. Por sua vez, em Tiradentes, o funcionamento do Estação de Memórias é de quinta a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, também das 8h às 12h.





O Museu Ferroviário e a Rotunda, localizados na Estação de São João del-Rei, também são atrações. O museu, maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, foi inaugurado em 1981. Ele reúne peças que foram utilizadas na Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM). A visitação ocorre de quarta a sábado, das 8h às 17h, exceto aos domingos, dia em que as visitas ocorrem das 8h às 12h, de forma gratuita.





Nos dias em que o trem circula, a Rotunda (construção de forma circular) oferece visita guiada às 8h30 e às 16h, exceto aos domingos, quando a visita guiada será às 9h. O valor do ingresso é de R$ 20 por visitante e a meia-entrada custa R$ 10 e pode ser adquirido nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.





Crianças de 0 a 5 anos (no colo), mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade, não pagam. Podem pagar meia: crianças de 6 a 12 anos, estudantes a partir de 13 anos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas a partir de 60 anos, professores acompanhados a cada grupo de 10 alunos, doadores de sangue ou medula óssea, moradores da cidade de São João del-Rei e entorno, em até 50 quilômetros. Todos devem comprovar com respectivos documentos para pagarem a metade do valor dos ingressos.





De volta à programação normal





Uma medida preventiva foi tomada pela empresa em 31 de janeiro e o passeio turístico foi suspenso. O retorno aconteceu já na semana seguinte, em 7 deste mês. O motivo da pausa foi o período chuvoso que eleva o nível da água do Rio Elvas. A região encontrava-se em estado de alerta, decretado pela Defesa Civil Minas Gerais.





A VLI afirma que quem for se divertir, não precisa se preocupar: “A suspensão das viagens ocorreu em caráter excepcional com o viés preventivo. Passada esta fase, as equipes técnicas da VLI como de praxe, vêm realizando inspeções periódicas da via permanente que liga São João Del Rei a Tiradentes, de modo a avaliar e garantir que as viagens aconteçam em absoluta segurança para todos os passageiros”, asseguram.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck