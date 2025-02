Carnaval de BH: bloco deixa de desfilar e alega falta de apoio

O bloco carnavalesco Mientras Dura não vai desfilar em BH em 2025. O grupo não receberá auxílio financeiro da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotur), por ter sido reprovado no Edital de Patrocínio. A Belotur diz que a instituição não atingiu a pontuação e a classificação necessárias para receber os recursos.

O Mientras existe desde 2015, promovendo performances artísticas e intervenções visuais. Como bloco de rua, a estreia foi em 2019. Yonanda Santos, idealizadora e produtora do grupo, lamenta a ausência para este ano. “Acreditamos que os critérios de avaliação mudaram. Apesar de mandarmos a documentação que sempre nos aprovou em uma boa colocação, tiramos uma nota que nos desclassificou do edital”, relata.

A PBH divulgou no dia 23 de janeiro o Edital de Patrocínio do Carnaval de 2025. No documento, três categorias eram ofertadas, com valores diferentes, totalizando oito cotas. A diferença é que, neste ano, as opções “Patrocínio” e “Colaboração” não foram contempladas.

Yonanda afirma que, em todos os anos, são enviados os mesmos documentos, com fotos, cartazes de divulgação e matérias de jornais para comprovar a saída do bloco nas ruas de BH, além de imagens do site oficial e redes sociais do bloco. Para este carnaval, ela diz que esses prints não foram considerados válidos, e a justificativa é a de que "não havia data nos registros".

Ela conta ainda que, para comprovar a articulação com a comunidade (item avaliado), o grupo geralmente exibe um modelo da carta que é entregue a moradores de bairros de BH. Esse documento também teria sido desconsiderado com a mesma justificativa.

Critérios



Doze itens são avaliados pela comissão julgadora. Para cada um, é atribuída uma nota. O Mientras fez pontuação zero em sete deles. Dentre as categorias, o bloco não pontuou na pergunta “O bloco possui presença digital ativa em 2024?”, sob justificativa de não constar registros no documento entregue.

Em "descreva como o bloco está planejando a realização do(s) seu(s) desfile(s) para o carnaval de 2025”, a comissão julgou que o documento entregue não aprofunda no tema. Em um total de 35 pontos, obteve apenas 12.



Caso a equipe dos blocos avaliados não concorde com as notas, um período de dois dias úteis é aberto para recurso. Apesar de não concordar com o resultado, Yonanda e demais integrantes optaram por acatar à decisão da PBH e da Belotur. “Seria improvável conseguir recuperar tantos pontos com recursos”, lamenta a produtora.

Yonanda afirma que, para viabilizar o bloco, é preciso compor a receita com "edital de financiamento, caixa do projeto, apoio de marcas parceiras e do público por meio de financiamento coletivo, além de artistas que doam seu trabalho".

Mas, ainda de acordo com ela, é o edital de financiamento realizado pela Belotur o responsável por uma porcentagem significativa. Sem ele, “é inviável levantar o restante do valor sem tomar um prejuízo expressivo”. E pretende traçar plano de diversificação dos recursos para conseguir animar os foliões no carnaval de rua de 2026.

A Belotur informou que 105 blocos de rua foram selecionados no Edital de Auxílio Financeiro de 2025. O Edital nº 011/2024 traz as regras para pontuação e classificação. A empresa afirma também que o bloco em questão não atingiu a pontuação e classificação necessárias para receber os recursos. Foi feita uma análise da documentação apresentada, com base nas normas estabelecidas no chamamento público.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata