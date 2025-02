BH: bloco tradicional da Quarta de Cinzas pede ajuda para realizar desfile

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

O Bloco do Manjericão, que sai tradicionalmente toda Quarta-feira de Cinzas em Belo Horizonte, faz uma vaquinha de R$ 4,2 mil para realizar o desfile no Carnaval 2025. Janaína Macruz, de 42 anos, produtora cultural e co-organizadora do cortejo, conta que, sem a verba, o desfile corre risco de não sair. O grupo se considera como um ‘bloco canábico’ e divulga o local do desfile sempre no dia anterior. De acordo com Janaína, essa vai ser a oitava edição que o bloco deve acontecer em um parque.

Com a arrecadação, Janaína Macruz espera conseguir verba para um carro de apoio com água para os músicos, fazer um estandarte para o desfile e outras coisas essenciais para a realização do carnaval. “Acaba que ao longo dos anos o bloco foi crescendo. A gente ainda conseguiu manter ele de um tamanho agradável. Nosso intuito era deixar o bloco de um tamanho que não precisasse de tanta estrutura e de tanta produção. Apesar disso, o bloco cresceu bastante em relação ao que era no início e ele acaba demandando um mínimo de estrutura. E, até então, a gente sempre bancou isso internamente. Mas esse ano a gente resolveu fazer vaquinha”, afirma Macruz.

Cerca de 3 mil pessoas acompanharam o cortejo do ano passado no Parque das Águas, na região do Barreiro. O bloco itinerante se orgulha em defender, entre outras coisas, a legalização da maconha. Como não entra em editais públicos, como o lançado pela Belotur, o cortejo depende de recursos próprios, o que motivou a realização da vaquinha.

“Eu acho que os blocos que fazem o carnaval deveriam ter um mínimo de recurso para sair em vez dos próprios organizadores tirarem dinheiro do próprio bolso. São os blocos que fazem isso acontecer. E existem blocos de vários tamanhos nessa cidade. Então, os blocos grandes já estão encaminhados porque as marcas se interessam. Mas tem os outros blocos de pequeno e médio portes que precisam de recurso também”, defende a cocriadora do bloco.

O Bloco do Manjericão desfila desde 2011 e já fez cortejo na Serra do Curral, no Parque das Águas, no Parque da Pampulha e, nos primeiros anos, saiu próximo ao viaduto do Santa Teresa. De acordo com a co-organizadora do bloco, o cortejo conta com 70 pessoas na bateria. O horário também mudou com o tempo: já saiu às 16h20 e às 4h20, mas, há cerca de dois anos os foliões se reúnem no local indicado a partir das 8h40.

“A gente surgiu em 2011, inspirado no bloco Segura Coisa, de Olinda, que já tem mais de 40 anos e também sai na Quarta-feira de Cinzas, à meia-noite, segurando um grande baseado. Então, a gente vivenciou isso em 2009 com a retomada do carnaval. A gente fez uma reunião aberta para cada um trazer seu bloco. E eu e o Rafael Faires, a gente falou: nós temos que fazer um bloco da maconha. E aí a gente criou o bloco do Manjericão, saindo 4:20 da tarde", revela Janaína.

Para ajudar o Bloco do Manjericão a realizar o cortejo desse ano, os foliões podem entrar em contato com um dos organizadores, Bruno Leal, pelo número (31) 99676-5341.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice