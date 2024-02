O Bloco do Manjericão partiu do Parque das Águas

O Carnaval de Belo Horizonte ainda não acabou e, na manhã desta quarta-feira de Cinzas (14), diversos foliões se reuniram no Bloco do Manjericão, que estava com concentração marcada para as 10h, no Mirante do Parque Ecológico Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque das Águas, no bairro Flávio Marques Lisboa, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Diferentemente dos blocos que desfilaram nas avenidas e ruas da capital mineira, os foliões do Bloco do Manjericão cantaram e dançaram em meio as árvores do Parque das Águas, com uma bela vista da região de BH ao fundo -um alívio para o calor que atinge a capital mineira nesta quarta, em que os termômetros podem chegar a 33°C à tarde.



O Bloco do Manjericão surgiu em 2011, na retomada do Carnaval de Belo Horizonte. É um tradicional bloco da quarta feira de cinzas, que levanta a 'bandeira canábica', propondo o debate, por exemplo, sobre a legalização da maconha.



Galeria de fotos do Bloco do Manjericão