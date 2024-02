Oficialmente, o Carnaval chegou ao fim. Mas não na Câmara dos Deputados, Senado e Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Os deputados, senadores e deputados estaduais só voltam a trabalhar na semana que vem, depois do dia 19.

Quando retornarem às atividades, os deputados federais terão que debater assuntos delicados que afetam a relação política entre o Executivo e o Legislativo, como a Medida Provisória (MP) que trata da reoneração da folha de pagamento e o encerramento do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Além disso, os senadores terão que analisar dois temas que geram controvérsias: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que impede militares da ativa de ocuparem cargos civis na administração pública, seja na esfera federal, estadual, distrital ou municipal; e o Projeto de Lei que veda as saídas temporárias de presos condenados, conhecidas como "saidinhas".

Em Minas, a situação também é urgente. Os deputados estaduais precisam debater o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e uma possível solução para dívida mineira que já chega 160 bilhões.

O fato é, mesmo com a agenda cheia, os parlamentares só voltam as discussões na próxima segunda-feira (19/2). Vale relembrar que as casas legislativas estarão abertas e servidores devem voltar a trabalhar já amanhã, quinta-feira (15/2).