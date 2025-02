Calor intenso pode aumentar a conta de luz? Saiba como economizar

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

As altas temperaturas registradas nos últimos dias no Brasil têm aumentado o consumo de energia elétrica em todo o país. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o subsistema Sudeste/Centro-Oeste registrou, na terça-feira (18/2), um recorde de demanda instantânea de energia. Às 14h23, foram registrados 62.456 megawatts (MW), dado consolidado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), superando o valor de 61.389 MW, ocorrido no dia 14 de novembro de 2023.

Uma onda de calor atingiu a Região Sudeste, mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais não foi atingida. O calor intenso registrado em todo o estado se deu pelas condições típicas do verão. Segundo o ONS, o comportamento da carga é diretamente impactado pelas condições climáticas - neste caso, pelas temperaturas acima da média.

Diante do cenário, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) orienta a população a tomar medidas simples que podem fazer a diferença no valor da conta de luz. Em situações de altas temperaturas, os principais equipamentos para refrescar o ambiente são o ventilador, o climatizador e o ar-condicionado. De acordo com a Cemig, eles se diferem em relação à potência (medida em watts) e funcionalidade.

O ventilador é o mais popular entre os equipamentos e o que tem o preço de aquisição mais acessível. Além disso, é o que apresenta a menor potência. Esse tipo de aparelho faz com que as pás girem rapidamente e criem uma corrente de ar que, apesar de não mudar a temperatura, devido à circulação, resulta em conforto térmico para as pessoas. O engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, Welhiton Adriano de Castro Silva, destaca a forma correta de utilizar os ventiladores.

“É importante que as pessoas mantenham as portas e janelas abertas enquanto o ventilador estiver funcionando, pois essa simples ação aumenta a circulação do ar no ambiente e melhora o conforto térmico para os presentes”, explica.

Já os climatizadores são equipamentos intermediários. O custo é maior do que o do ventilador, assim como a potência é mais elevada.

“Os climatizadores trabalham para amenizar o calor a partir da evaporação da água. Isso traz uma melhora na qualidade e na circulação do ar, além de umedecer o ambiente. É importante destacar que o usuário deve ficar de olho na limpeza do filtro do equipamento, para potencializar a eficiência", afirma.

Apesar desses dois equipamentos terem potência inferior ao ar-condicionado, Welhiton faz um alerta em relação ao tempo de utilização. “O consumo de energia depende de duas variáveis: da potência do equipamento - em watts (W) - e do tempo de uso (em horas). Quando o cliente quer economizar energia, ele deve atuar em uma ou nas duas variáveis. Portanto, mesmo que o equipamento tenha uma potência pequena, se ele ficar ligado por muito tempo, o cliente poderá ter um aumento na conta de energia”, ressalta.

Ar-condicionado

De acordo com a Cemig, a utilização do ar-condicionado nas residências aumentou nos últimos anos. O equipamento tem uma potência bem superior ao ventilador e climatizador e funciona de forma similar à geladeira, retirando o ar quente do ambiente. Por isso, é recomendado que o cliente também fique atento ao tempo de utilização.

Outra dica importante apontada pelo especialista é com relação aos ambientes. Enquanto que, com os ventiladores, o cômodo deve ficar com as janelas abertas, ao se utilizar o ar-condicionado, deve-se manter portas e janelas fechadas, assim como cortinas ou persianas.

Segundo Welhiton, caso os locais permaneçam abertos, o ar-condicionado vai usar a sua máxima potência para tentar resfriar esses ambientes, fazendo com que ele consuma muito mais energia. Além disso, as cortinas e persianas devem permanecer fechadas porque a entrada da luz solar faz com que o local fique mais quente.

“Esses simples procedimentos podem resultar em economia significativa na conta de energia. E, finalmente, ajuste a temperatura do aparelho para 23ºC, que é uma temperatura de conforto térmico, e sempre opte pelo aparelho com selo Procel mais eficiente”, destaca o engenheiro.

Possibilidade de economia no chuveiro elétrica

Se os aparelhos que refrescam o ambiente podem influenciar no aumento da conta de energia, o chuveiro elétrico pode representar uma possibilidade de economia significativa. De acordo com Welhiton, manter a chave do chuveiro na posição "Verão" ou "Morno" pode proporcionar uma economia de até 30% no consumo do equipamento.

“Na posição ‘Verão’ (ou 'Morno’), a potência utilizada pelo chuveiro elétrico pode cair em até 30%, o que, em uma residência, pode significar uma redução significativa na conta de energia no final do mês. Além disso, é preciso ficar atento ao tempo de utilização, pois não adianta reduzir a potência, mas aumentar a duração do banho”, alerta.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice