Quando acaba o calorão em Minas?

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Minas Gerais tem enfrentado calor intenso nos últimos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), embora as temperaturas estejam elevadas, elas são típicas do verão e só devem amenizar quando o estado registrar novas precipitações.

“Estamos no verão, então as temperaturas são mais elevadas mesmo. Para uma temperatura de 26ºC ou 27ºC, só quando tivermos chuvas ou aumento significativo das nuvens, o que não está previsto, pelo menos, até o próximo domingo (23)”, explica o meteorologista Claudemir de Azevedo.

As altas temperaturas em Minas colocou o município de Coronel Pacheco, na Zona da Mata, entre as dez maiores temperaturas dessa terça, com 39ºC, segundo Inmet. Outras cidades mineiras também registraram máximas elevadas e quase estiveram entre as 10 mais quentes.

A cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, ocupou a 13ª posição do levantamento do Inmet com o registro de 38,3°C. O município também havia ficado entre dez das cidades mais quentes do país na última segunda (17), quando os termômetros chegaram a máxima de 38,6°C.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o estado enfrenta uma massa de ar quente que começa a enfraquecer na sexta-feira (21) em alguns municípios das regiões Sul e Zona da Mata. O meteorologista Ruibran dos Reis explica que a chegada de uma frente fria no litoral paulista vai mudar a direção dos ventos, possibilitando chuvas isoladas nessas regiões. Com isso, as temperaturas máximas podem cair entre 2ºC a 3ºC.

“Na Região Metropolitana, ainda vai continuar na próxima semana as temperaturas acima da média até o final do mês, mas não há previsão de chegada de frentes frias e chuvas significativas até o final do mês. Depois do dia 22, começa a diminuir esse calorão e podemos ter chuvas no Triângulo, Sul, Zona da Mata e parte da Região Central”, diz o especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com Ruibran, a chuva isolada pode chegar na Região Metropolitana de Belo Horizonte entre os dias 24 e 25 deste mês, tornando o clima mais agradável. No entanto, a possibilidade de chuva nas regiões Norte, Nordeste e Leste de Minas é para março.