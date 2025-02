Fogo sem explicação consome carreta na BR-381; veja o vídeo

Uma carreta-baú, com carga diversa, pegou fogo na rodovia BR-381, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (19/2). O incêndio foi flagrado por motoristas que trafegavam na via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 6h50 para controlar o incêndio.

Quando os militares chegaram ao local, dois caminhões-pipa particulares já controlavam as chamas e um caminhão-guincho aguardava a finalização dos trabalhos para fazer a retirada do veículo.



À equipe da PRF de João Monlevade, o motorista da carreta relatou que o fogo começou espontaneamente, enquanto o veículo estava em movimento. Como a carga transportada era diversa, ele não soube apontar qual item iniciou o incêndio.

Ainda segundo a PRF, o motorista conseguiu desengavetar a cabine da carreta-baú e o reboque acoplado se queimou sozinho. O homem não ficou ferido.