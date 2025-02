Tentativa de ultrapassagem mata dois em rodovia de Minas

Um motociclista e um motorista morreram depois que a moto tentou realizar a ultrapassagem de um caminhão na rodovia BR-458, em Caratinga, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, na tarde dessa terça-feira (18/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhoneiro relatou que trafegava na via quando uma moto ultrapassou o veículo, na altura do quilômetro 139, no distrito de Cordeiro de Minas. Ainda segundo ele, o motociclista tentou ultrapassar outros veículos quando invadiu a contramão e bateu de frente com um carro que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, o motorista do carro perdeu o controle da direção e invadiu a faixa no sentido contrário, atingindo a frente do caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimento médico ao motociclista, mas ele morreu no local. Já o motorista do carro teve ferimentos graves e ficou preso às ferragens. Ele foi removido do veículo por equipes da Unidade de Resgate e dos bombeiros, mas também teve a morte constatada ainda na rodovia.

O motorista do caminhão não se feriu e acompanhou os trabalhos das equipes de emergência. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) interditou a rodovia nos dois sentidos para atendimento e remoção dos veículos, e liberou o tráfego depois de duas horas.

