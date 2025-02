Tombamento de ônibus deixa trânsito lento no acesso de Nova Lima a BH

O ônibus metropolitano que tombou na MG-030, em Nova Lima, e deixou oito pessoas feridas na terça-feira (18/2), deixa o trânsito lento até a manhã de quarta (19). Isto porque o ônibus, que se envolveu no acidente às 22h40, ainda não foi removido.

Motoristas compartilharam nas redes sociais imagens do congestionamento na região nesta manhã. Segundo os registros, até as 8h, o ônibus seguia em cima de reboque, mas ainda não havia sido removido.

Segundo a BHTrans, as vias no entorno do BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da cidade, sofrem impactos do congestionamento na MG-030. O trânsito está carregado na MGC-356 e Avenida Raja Gabáglia, além da MG-030.

7h30 Retenção nas vias do entorno do BH Shopping devido sinistro na MG-30. — BHTRANS (@OficialBHTRANS) February 19, 2025

Conforme mapeamento ao vivo do aplicativo Waze, o congestionamento na Avenida Raja Gabaglia vai do Casa Raja Shopping até o BH shopping. Já na MGC-356, que se encontra na MG-030, o trânsito está congestionado até e o Espaço 356.

A remoção do ônibus está prevista para ocorrer ainda nesta manhã. Apenas a faixa da esquerda do trecho segue liberada.

