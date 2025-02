Grupo que utilizava técnica sofisticada para invadir empresas é preso em BH

Um homem de 55 anos e uma mulher de 43 foram indiciados por receptação, após a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluir a investigação sobre um furto em uma empresa fornecedora de equipamentos de telecomunicação, no bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH. O crime foi registrado na noite de 12 de janeiro. Os suspeitos foram presos em flagrante no Rio de Janeiro, na semana passada, em 10 de fevereiro.





Segundo o delegado Gustavo Barletta, responsável pelas investigações, as apurações indicaram que o grupo criminoso usava uma estratégia sofisticada para cometer os furtos. “Eles monitoravam o sistema de segurança da empresa antes da invasão e do desligamento da energia para, então, desativar as câmeras”, disse. “Após isso, os suspeitos separavam os produtos furtados e acionavam uma equipe para o transporte do material”, completou o delegado.





Prisões e apreensões





Durante o curso do inquérito, a cargo da 2ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Patrimoniais (Depatri), parte dos equipamentos furtados foi localizada em Belo Horizonte, e outra, recuperada em Londrina, no Paraná.





O homem e a mulher apontados como receptadores foram presos em flagrante por policiais civis do Rio de Janeiro. Os produtos furtados foram encontrados no local.





“A dupla alegou à polícia ter adquirido os itens de boa-fé, sem conhecimento da origem ilícita, mas as investigações apontaram que compraram os equipamentos por valores muito abaixo do mercado, o que possibilitou a revenda por preços reduzidos”, destacou Barletta.

O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça, com o indiciamento dos suspeitos por receptação. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.