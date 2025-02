‘Mainha do crime’: presa chefe de quadrilha que matou ciclista mineiro

IS

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (18/2), Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como "mainha do crime". Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, a mulher é suspeita de chefiar uma quadrilha que pratica roubos no Itaim Bibi, zona Sul de São Paulo.

Entre os crimes praticados pelo grupo está a morte do ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, durante um assalto no Parque do Povo na semana passada.

"No endereço dela os policiais apreenderam três armas de fogo, mochilas de entrega, capacetes e outros acessórios usados nos crimes. Também foram encontrados equipamentos eletrônicos que serão analisados pelos investigadores", completou a SSP em nota enviada ao Correio Braziliense.

Em entrevista ao Bom dia SP, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que a polícia ainda não identificou os dois homens que atiraram em Medrado.

Segundo o secretário, Suedna facilitava ações criminosas em São Paulo, financiando ladrões que atuam não só no Itaim, mas em diferentes pontos da capital.

O Correio Braziliense não conseguiu localizar a defesa de Suedna. O espaço está aberto para manifestações.

Relembre a morte do ciclista

Vitor Medrado nasceu em Belo Horizonte, porém morava na capital paulista. Ele era ciclista experiente e participava de competições.

Na última quinta-feira (13/2), às 6h, Medrado estava parado na calçada em frente ao Parque do Povo, em cima da bicicleta, mexendo no celular, quando dois ladrões em uma moto o abordaram. Um dos suspeitos atirou sem que o ciclista sequer tivesse reagido.

Após o homem cair da bicicleta, um dos criminosos pegou o celular dele do chão. O ciclista foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Ele foi enterrado no sábado (15/2) na capital mineira.