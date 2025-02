Entenda como atuava a quadrilha suspeita de matar ciclista mineiro em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, foi presa nesta terça-feira (18/2) sob acusação de chefiar uma quadrilha de assaltantes que atua em bairros ricos da capital paulista. A Secretaria estadual de Segurança Paulista diz que ela é suspeita de envolvimento tanto na morte do ciclista mineiro Vitor Medrado, de 46, na última quinta-feira (13) quanto no assassinato do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos.

A função dela na quadrilha, segundo a Polícia Civil, seria fornecer os materiais com que os assaltantes praticam os crimes: armas de fogo, motocicletas, capacetes e mochilas de entregador.

Essa suspeita surgiu a partir dos objetos apreendidos na casa de Suedna, conhecida como Mainha do Crime. Três armas -- uma pistola e dois revólveres --, e um capacete que teria sido usado pelo atirador que matou o delegado Belarmino foram encontrados, segundo o delegado Marcel Druziani, do 11º distrito da capital.

Além disso, também foram apreendidas motos, ao menos 15 celulares, joias e computadores. A polícia diz que Suedna também ficava com os objetos roubados pela quadrilha, pelos quais pagava aos assaltantes. A investigação já identificou ao menos sete criminosos que participariam do esquema.

"Ela é muito conhecida lá na favela do Paraisópolis, já foi presa, ela é contumaz com essa conduta de comprar objetos roubados e de fornecer armamento para ladrões", disse Druziani. "Ela já foi presa por esse motivo em outras situações".

A investigação que levou à prisão de Suedna teve início com a morte do delegado Belarmino em Santo Amaro, na zona sul da capital, em meados de janeiro. Policiais começaram a analisar imagens de câmeras de segurança nas ruas -- tanto do programa municipal Smart Sampa quanto outras que integram a rede de segurança estadual -- para rastrear o trajeto feito pelos assaltantes.

O monitoramento apontou que os integrantes da quadrilha, de moto, saíam e voltavam para a região de Paraisópolis. De lá, iam para bairros como Campo Belo e Santo Amaro para os assaltos.

"Passamos a fazer levantamentos com satélite, os telefones celulares, inclusive cartão de crédito onde eles compravam, e todos nós chegamos a conclusão de que esse grupo era coeso e trabalhava junto", afirmou o delegado.

Perícias nas armas encontradas na casa da suspeita serão feitas para confirmar, ou não, se elas foram utilizadas nos dois crimes. Essa análise balística deve comparar as munições apreendidas nas cenas dos crimes com a pistola e os revólveres.

Os crimes



Vitor Medrado foi morto na quinta-feira (13), por volta das 6h10, no entorno do Parque do Povo, na zona oeste de São Paulo, ponto de encontro de ciclistas pela proximidade com a ciclovia do rio Pinheiros. Ele aguardava uma aluna quando foi abordado por dois homens numa motocicleta.

Um vídeo mostra que, com a cabeça baixa de olho na tela do celular e em cima da bicicleta, Medrado não percebeu a chegada da dupla de ladrões. O garupa atirou, pegou o celular de Medrado, pulou de volta na moto e os dois fugiram. Testemunhas disseram à polícia que os criminosos não anunciaram o assalto -- já atiraram assim que o abordaram.

O ciclista foi socorrido ainda na calçada por um médico que também treinava no parque e fez as manobras de reanimação até a chegada dos paramédicos. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento.

Já o delegado Belarmino foi morto na manhã de 14 de janeiro em Santo Amaro, na zona sul da capital. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele andava pela rua quando um motociclista, que havia estacionado ao lado de uma caçamba, vai até ele e aponta uma arma.

Em seguida, ele parece tomar a arma do policial e dispara contra o agente, que tenta correr, mas é atingido e cai na rua poucos metros depois da caçamba, ao lado de um carro estacionado.