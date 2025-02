Jovem esfaqueia homem ao tentar salvar namorada de assalto

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil nessa segunda-feira (17/2) pela participação na tentativa de latrocínio contra um casal, no último fim de semana, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele confessou ter esfaqueado o rapaz no momento em que tentou proteger a namorada, mas negou que levaria a mulher com o objetivo de estuprá-la.

Em depoimento, o jovem contou que teve a ajuda de um primo e que, ao atacarem o casal para roubar o carro, eles iriam colocar ambos no veículo e deixá-los longe do local para evitar contato com a polícia.

Entretanto, o homem reagiu e houve uma briga que acabou no esfaqueamento da vítima diversas vezes, inclusive no peito e na cabeça. Depois eles fugiram com o carro.

A vítima segue internada em estado grave no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Detenção

A polícia chegou no adolescente depois que encontrou o carro das vítimas no bairro Mansour, zona oeste da cidade. O jovem teria ido no dia seguinte ao local, mas se assustou ao perceber que o veículo não estava mais lá.

A partir desse momento, ele passou a ser monitorado e foi detido quando saia da empresa onde é jovem aprendiz. Ele teria ficado com as chaves do carro, mas as dispensou depois do automóvel ter sido apreendido pela Polícia Civil.

Outro suspeito

O primo do adolescente foi identificado e é procurado. Ele é quem teria atraído o jovem detido para o crime no fim de semana. Naquele dia, usava um arma de fogo falsa.

O adolescente não tinha outras passagens pela polícia.

