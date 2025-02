Ex-prefeito de Ouro Preto é agredido no rosto com baqueta de percussão

O ex-prefeito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, Júlio Pimenta, denunciou ter sido agredido no último domingo (16/2) após um evento na cidade histórica. Segundo ele, dois homens o atacaram verbalmente e, em seguida, um deles o atingiu no rosto com uma baqueta de percussão. A Guarda Municipal interveio e deteve os suspeitos, que foram encaminhados à delegacia.

O caso veio à tona por meio de um vídeo publicado pelo ex-prefeito em suas redes sociais. Ele relatou que, ao sair do evento e caminhar até o carro, foi alvo de insultos. Disse que ignorou as provocações, mas, ao passar novamente pelo local, foi hostilizado mais uma vez.

Diante da insistência, desceu do veículo para questionar os agressores, momento em que foi segurado por um deles enquanto o outro lhe agrediu. "Podia ter sido na cabeça, podia ter tido um traumatismo craniano, podia ter perdido a visão", afirmou. Ele conseguiu tomar a baqueta e entrega-la à polícia.

Após o ocorrido, o ex-prefeito realizou exame de corpo de delito e formalizou uma representação criminal contra os dois suspeitos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso. "É uma pena, espero que a justiça seja feita", declarou.

O ex-prefeito, ao ser questionado, destacou que os suspeitos estavam visivelmente embriagados e isentou a escola de samba Confidência Mineira de responsabilidade, apesar de os envolvidos vestirem camisetas da agremiação. "O evento já tinha acabado, foi uma ação isolada dos dois. A escola de samba não pode ser responsabilizada pelos atos de seus membros após o evento, embora os suspeitos estivessem usando camisetas da agremiação. Agora vão responder pelos atos irresponsáveis", disse.

Ele também afirmou não saber quem registrou o episódio em vídeo, mas as imagens rapidamente se espalharam nas redes sociais. "Não sei quem filmou. O vídeo chegou na rede social", comentou. Diferente do que foi inicialmente divulgado, o político esclareceu que estava sozinho no carro no momento da agressão. Em um dos vídeos, uma mulher aparece tentando empurrá-lo para dentro do veículo. "Ela disse: 'Entra no carro, vai embora'. Ela também me empurra para dentro do carro", relatou.

A Polícia Civil informou que um dos suspeitos, de 28 anos, foi conduzido e ouvido pela autoridade policial. Ele assinou um TCO e deverá comparecer ao Juizado Especial Criminal do município em data a ser definida. A investigação segue em andamento.

Sobre as medidas legais, Júlio Pimenta considera o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) assinado por um dos suspeitos insuficiente e afirmou que seu advogado está recorrendo. "Não considero essa medida suficiente. Meu advogado está recorrendo", declarou. Também informou que solicitou imagens de câmeras de segurança para auxiliar na investigação.