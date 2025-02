Homem que já tentou matar companheira descumpre medida protetiva e é preso

A Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos na manhã desta terça-feira (18/2) por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira. A prisão foi realizada no bairro Chácaras Tubalina, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O suspeito já respondia por tentativa de homicídio, após atacar a vítima com golpes de faca em fevereiro de 2023.

Na ocasião, a mulher de 28 anos sofreu ferimentos graves no abdômen e nas costelas, precisando ficar internada por vários dias. Apesar de responder ao crime em liberdade, o acusado continuou perseguindo e ameaçando a vítima, o que levou à sua prisão preventiva.

O homem era militar do Exército na época da agressão, mas foi desligado da corporação por indisciplina. Atualmente, ele trabalhava como servente de pedreiro. O homem foi encaminhado ao Presídio Professor Jacy de Assis e ficará à disposição da Justiça.

Briga motivada por ciúmes

O crime ocorreu em 9 de fevereiro de 2023, após uma discussão por ciúmes. O suspeito esfaqueou a vítima dentro da residência do casal, no bairro Chácaras Tubalina. Mesmo ferida, a jovem foi levada pelo próprio agressor até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Planalto, onde recebeu socorro.

Funcionários da unidade acionaram a Polícia Militar, que rastreou o veículo do suspeito e o encontrou em casa. No local, foram identificadas marcas de sangue e objetos quebrados. O homem acabou preso pela tentativa de feminicídio, mas foi solto posteriormente.

Dois anos depois, com a continuidade das ameaças, a Justiça determinou sua prisão preventiva, agora cumprida pela Polícia Civil.