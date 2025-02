Chuva intensa pode atingir mais de 100 cidades em Minas

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Chuvas intensas podem atingir 110 municípios de Minas Gerais nesta quarta-feira (19), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação por dia, com ventos de até 60km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até as 10h de quinta (20).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Previsão do tempo

De acordo com o Inmet, uma extensa massa de ar quente favorece o tempo estável com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões de Minas Gerais nesta quarta.

As temperaturas seguem altas com máxima na casa dos 38ºC nas regiões Norte e Vale do Jequitinhonha. De acordo com o Inmet, o quadro meteorológico de estabilidade no tempo deve prevalecer nos próximos dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Municípios sob alerta



Água Comprida

Alagoa

Albertina

Andradas

Araguari

Araporã

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Careaçu

Carneirinho

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipiaçu

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Ituiutaba

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Alegre de Minas

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São João da Mata

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Silvianópolis

Tocos do Moji

Toledo

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz