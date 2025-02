Calorão: cidade de MG aparece entre as 10 localidades mais quentes do país

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

O calor intenso segue em grande parte de Minas Gerais e, em meio às altas temperaturas, uma das cidades do estado ficou entre as localidades mais quentes do país nesta terça-feira (18/2), segundo levantamento feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A situação ainda não configura onda de calor, mas a previsão meteorológica indica que as temperaturas devem continuar altas nos próximos dias.

Localizado na região da Zona da Mata, Coronel Pacheco registrou 39°C e foi a 8ª cidade mais quente do país. Na frente do município mineiro aparecem seis cidades do Rio de Janeiro e uma do Espírito Santo. A maior temperatura registrada foi 41°C no bairro Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro. (confira lista completa abaixo)

Outras cidades mineiras também registraram máximas elevadas e quase estiveram entre as 10 mais quentes. Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, ocupou a 13ª posição do levantamento do Inmet com o registro de 38,3°C. O município havia ficado entre 10 das cidades mais quentes do país na última segunda-feira (17/2), quando os termômetros chegaram a máxima de 38,6°C.

De acordo com o Inmet, para que a situação seja classificada como uma onda de calor, é necessário que a temperatura fique 5°C acima da média por, pelo menos, cinco dias. Nos próximos dias, o órgão sinaliza que as temperaturas devem se manter altas. A previsão meteorológica indica que a região Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha devem registrar máxima na casa dos 38°C nesta quarta-feira (19/2).

O órgão explica ainda que uma extensa massa de ar quente vem favorecendo que o tempo fique estável, com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões mineiras. Entre as localidades do estado que devem continuar registrando altas temperaturas está Belo Horizonte.

A capital mineira registrou a terceira temperatura mais quente do ano nesta terça. O registro divulgado pela Defesa Civil foi feito na estação localizada na cidade Administrativa, onde os termômetros bateram 34,1°C às 14h40. Nesta quarta, o tempo seco e o calor devem predominar, com máxima prevista para 33°C.

Veja lista completa de cidades mais quentes