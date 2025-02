'Acha bonito esse cabelo de bombril?': jovem grava vídeo ao sofrer injúria

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma estudante de 26 anos gravou o momento que sofreu injúria racial no centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Os fatos aconteceram na quarta-feira (19/2).

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem andava pela rua quando foi abordada pelo suspeito que apontou o dedo em direção a ela e a questionou se ela achava “bonito o cabelo dela igual bombril” e como ela tinha coragem de usar “aquele cabelo horroroso”.

Com a abordagem, a estudante pegou o celular e passou a gravar a situação. Ela foi em direção ao suspeito e pediu para ele repetir os questionamentos, mas que ele não teve coragem de repetir diante da câmera.

Durante a gravação, o homem, então, passa a questionar o motivo de pessoas com “cabelo seco não alisarem o cabelo”. Pouco depois, ela é abordada por uma mulher que, ao tomar conhecimento da situação, a abraça e a convida a se retirar do local.

Na quinta-feira (20/2), a jovem procurou a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência. O vídeo gravado pela estudante foi publicado nas redes sociais.

