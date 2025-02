Criança é encontrada com fezes pelo corpo e marcas de agressão

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma criança de 4 anos foi encontrada suja de fezes e com marcas de agressão pelo corpo nessa quinta-feira (20/2). O caso foi registrado na cidade de São Bento Abade, no Sul de Minas.





A Polícia Militar recebeu denúncias de vizinhos que informaram que a mãe da menina estava espancado a criança.





Ao chegar ao local denunciado, os militares encontraram a mulher do lado de fora da residência. A PM pediu para verificar a casa e encontrou a criança sem as vestes da parte interior, com fezes pelo corpo, acuada próximo a um guarda roupa e chorando muito.

Questionada, a mãe da menina afirmou que estava corrigindo a filha. Mãe e filha foram levadas para o Conselho Tutelar da cidade, que acolheu a criança. Na presença das conselheiras, a roupa da criança foi retirada e diversas marcas vermelhas foram constatadas nas costas, no rosto e em outros locais do corpo da menina.





Questionada novamente, a mãe disse que agrediu a filha com um chinelo. Ela recebeu voz de prisão por maus-tratos.

O Conselho Tutelar da cidade acolheu a criança, que foi levada para atendimento médico no Hospital São Sebastião, em Três Marias.