Motorista embriagada morre depois de capotar carro com a família

Uma mulher, de 52 anos, morreu depois de capotar o carro com a família na saída de um clube, na Avenida Brasília, no bairro Duquesa, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da noite dessa quinta-feira (20/2). Três pessoas ficaram feridas e encaminhadas ao hospital.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o proprietário do veículo, de 45 anos, relatou que ele, a companheira, a filha da companheira, de 21, e a namorada da jovem, de 28, fizeram uso de bebidas alcoólicas em um clube. Na saída, a companheira pediu para dirigir o veículo, de modelo Gol, e ele deixou, alegando que ela era habilitada.

Porém, a testemunha contou que a motorista perdeu o controle da direção na descida da Rua Bromélia, no sentido Avenida Brasília, e o carro desceu desgovernado. Neste momento, o carro capotou e caiu na avenida.

Conforme o boletim de ocorrência, pessoas que trafegavam na via ajudaram a desvirar o veículo, que estava com as três mulheres presas às ferragens. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a médica de plantão constatou a morte da condutora no local.

Segundo registros, a filha da condutora teve uma fratura no braço esquerdo e uma lesão no supercílio e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento São Benedito. O proprietário do veículo foi levado ao Hospital Odilon Behrens com escoriações e cortes pelo corpo. Já a namorada da filha foi encaminhada ao Hospital João XXIII com suspeita de lesão medular.

O corpo da condutora foi retirado do veículo por equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e removido pelo Rabecão. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio.

Ainda segundo a PM, o proprietário assumiu que ingeriu bebidas alcoólicas e entregou a direção à mulher. Ele foi encaminhado à delegacia por confiar a direção a pessoa impossibilitada de dirigir em razão de embriaguez.