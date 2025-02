Motorista sai de carro em chamas sem usar freio e veículo cai de ribanceira

Um carro Peugeot 207 foi destruído pelo fogo na altura do quilômetro 126 da BR-267, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na tarde dessa quarta-feira (19/2).

O motorista do veículo relatou que ao perceber um calor intenso vindo do painel do carro, estacionou e saiu rapidamente do automóvel, que já tinha chamas saindo pelo capô.

Porém, ao desembarcar do carro, o motorista não acionou o freio de mão e o veículo em chamas desceu uma ribanceira.

O Corpo de bombeiros foi acionado e usou dois mil litros de água para controlar o fogo.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não houve outros carros envolvidos na ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia